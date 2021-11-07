«Валенсия» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч испанской Примеры

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: ничья или победа «Атлетико» в один мяч за 2.19.

«Валенсия» пока в стадии строительства нового стадиона и команды. После 12 туров текущего первенства на счету «летучих мышей» по четыре победы и мирных исхода. После поражения на выезде от «Бетиса» валенсийская команда на своём поле неожиданно легко разобралась с «Вильярреалом».



Действующий чемпион Испании за 11 туров сумел записать на свой счёт всего шесть побед и четыре ничьи, что соответствует 22 очкам и четвёртой позиции в турнирной таблице. Следом за серией из двух ничьих «матрасники» обыграли всё тот же «Бетис».

«Валенсия» же понемногу начинает оживать, но пока кондиции команды далеки от оптимальных. Мадрид достойно сыграл против «Ливерпуля», но не хватило опыта. Сегодня я сделаю аккуратную ставку на минимальный успех представителей столицы, но и ничью не могу исключать – слишком много осечек в этом турнире у Диего Симеоне. Моя ставка – ничья или победа «Атлетико» в один мяч».

«Эвертон» — «Тоттенхэм»: эксперты оценили шансы Конте в первом матче после возвращения в АПЛ.

Где смотреть матч «Милан» — «Интер»?

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Локомотив».