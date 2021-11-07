«Милан» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.



Ставка 2: победа «Интера» за 2.30.

«Милан» в Лиге чемпионов и в Италии – две разные команды. В ЛЧ идёт на последнем месте, а в Серии А делит первое место. При этом, на мой взгляд, не показывает никакой суперигры (в отличие от лидирующего «Наполи»). Команда одержала 10 побед, только раз сыграв вничью и ни разу не проиграв. Набрать в 11 матчах 31 очко – просто фантастика. Где-то «Милан» дожимает на характере, где-то помогает Ибрагимович. Но работа Стефано Пиоли вызывает уважение.



«Интер» идёт на третьем месте, хотя состав гораздо сильнее, чем у «Милана». Но «нерадзурри» отстают на семь очков и, конечно, попытаются это отставание сократить. Мне кажется, все ресурсы для этого у «Интера» есть.



У «Милана» более ограниченный состав, в то время как в «Интере» на каждой позиции высокая конкуренция, и это касается всех линий.



Исходя из этого, считаю, что беспроигрышная серия «Милана» всё-таки прервётся. «Интер» победит и сократит отставание. При этом думаю, что игра будет голевой. Ибрагимович должен забить, это центральная фигура в грядущем противостоянии. Моя первая ставка – ТБ 2.5 мяча. Вторая – П2».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».

Прогноз Александра Мостового на матч «Валенсия» — «Атлетико».

Где покажут матч «Милан» — «Интер»?