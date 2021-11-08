Букмекеры оценили шансы «Спартака» пройти в плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартак» на прошлой неделе сыграл вничью с «Лестером» в Лиге Европы (1:1). Команда Руя Витории по-прежнему имеет шансы пройти в плей-офф турнира, даже несмотря на то, что после четырёх туров занимает последнее место в своей группе.



У москвичей сейчас 4 очка. Лидирует «Наполи», у которого 7 баллов. «Легия» имеет в своём активе 6 очков, а «Лестер» — 5. Букмекеры считают, что «Спартак» не сможет пробиться в плей-офф. Они оценивают вероятность прохода красно-белых в следующий раунд коэффициентом 6.60, это примерно 14%. Поставить на то, что красно-белые завершат борьбу по итогам группового этапа, можно за 1.08 (86%).



В плей-офф Лиги Европы выйдут два лучших клуба из группы. Команда, занявшая первое место, пройдёт в 1/8 финала. Коллектив со 2-го места в 1/16 финала сразится с одной из команд, занявших 3-е место в группе Лиги чемпионов.

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