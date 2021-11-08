Букмекеры оценили шансы «Спартака» пройти в плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартак» на прошлой неделе сыграл вничью с «Лестером» в Лиге Европы (1:1). Команда Руя Витории по-прежнему имеет шансы пройти в плей-офф турнира, даже несмотря на то, что после четырёх туров занимает последнее место в своей группе.
У москвичей сейчас 4 очка. Лидирует «Наполи», у которого 7 баллов. «Легия» имеет в своём активе 6 очков, а «Лестер» — 5. Букмекеры считают, что «Спартак» не сможет пробиться в плей-офф. Они оценивают вероятность прохода красно-белых в следующий раунд коэффициентом 6.60, это примерно 14%. Поставить на то, что красно-белые завершат борьбу по итогам группового этапа, можно за 1.08 (86%).
В плей-офф Лиги Европы выйдут два лучших клуба из группы. Команда, занявшая первое место, пройдёт в 1/8 финала. Коллектив со 2-го места в 1/16 финала сразится с одной из команд, занявших 3-е место в группе Лиги чемпионов.
Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022.
- 8 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 ноября 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30