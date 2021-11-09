СМИ: руководство «МЮ» считает отставку Сульшера неизбежной. Букмекеры тоже так думают

Уле-Гуннар Сульшер вот-вот лишится своего поста. После того как «красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2 в дерби АПЛ, многие ждали отставки норвежца, но пока руководство хранит молчание.



По данным издания Manchester Evening News, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено уволить Сульшера. Норвежец получал шанс исправить ситуацию, но не воспользовался им. Теперь вопрос только в том, чтобы найти ему замену. В клубе не намерены полагаться на временщиков.



Букмекеры также считают отставку неизбежной. Прямо сейчас поставить на то, что Сульшер следующим из наставников АПЛ лишится своего поста, можно с коэффициентом 1.40.



После 11 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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