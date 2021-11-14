Чехия — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Чехия — Россия.
Ставка: победа Чехии за 2.37.
«Насколько знаю, у нас сейчас в составе не так много игроков, чтобы в третьем матче Кубка Карьяла тренеры смогли сделать какую-то ротацию состава, поэтому Чехия должна в этом матче сыграть всё той же обоймой.
Этот состав Чехии, конечно, поопытнее молодых россиян, плюс главный тренер сборной России не смог руководить командой в матче со шведами и, наверное, с нами тоже будет отсутствовать, поэтому, кроме как победы сборной Чехии в этом матче, я другого результата не могу и предположить.
Чехия, возможно, после вечернего матча с Финляндией в субботу будет немного подуставшей, и из-за этого могут быть ошибки в обороне, а Россия вполне может ими воспользоваться и забросить пару-тройку шайб. Но Чехия всё равно выиграет, а матч может получиться достаточно зрелищным».
- 14 ноября 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 13 ноября 2021
-
22:24
-
21:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
12:45
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00