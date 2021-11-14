Чехия — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Чехия — Россия.

Ставка: победа Чехии за 2.37.

«Насколько знаю, у нас сейчас в составе не так много игроков, чтобы в третьем матче Кубка Карьяла тренеры смогли сделать какую-то ротацию состава, поэтому Чехия должна в этом матче сыграть всё той же обоймой.



Этот состав Чехии, конечно, поопытнее молодых россиян, плюс главный тренер сборной России не смог руководить командой в матче со шведами и, наверное, с нами тоже будет отсутствовать, поэтому, кроме как победы сборной Чехии в этом матче, я другого результата не могу и предположить.



Чехия, возможно, после вечернего матча с Финляндией в субботу будет немного подуставшей, и из-за этого могут быть ошибки в обороне, а Россия вполне может ими воспользоваться и забросить пару-тройку шайб. Но Чехия всё равно выиграет, а матч может получиться достаточно зрелищным».

Прогноз Максима Лебедева на матч Чехия — Россия.