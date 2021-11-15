Новак Джокович — Каспер Рууд: прогноз Софьи Тартаковой на матч Итогового турнира ATP

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM» Софья Тартакова дала прогноз на матч Итогового турнира АТР Новак Джокович — Каспер Рууд.



Ставка: победа Джоковича с форой (-4.5) за 1.74.



«Итоговый турнир — и интересно, какое состояние у Новака Джоковича. Его соперником по первому кругу будет Рууд – очень талантливый и цепкий теннисист, который хорошо играет на задней линии.



Но Новак король. Да, середина сезона была очень специфической для него. Он не осуществил свою мечту, не собрал «Золотой шлем», была неудачная Олимпиада, где он не завоевал золотую медаль. Но все остальные турниры показывают, какой же он сильный человек внутренне. Он чемпион, он сумел себя собрать по кирпичикам, по кусочкам. У него очень плавный баланс работы и личной жизни.



Недавно он взял важный реванш у Даниила Медведева в финале «Мастерса». Даня был хорош, всё складывалось в его пользу, но Новак показал, что всё не так просто. Эта победа говорит о том, что Новак является одним из фаворитов на Итоговом турнире. На этом турнире нужно уметь играть. Это другой турнир, другой регламент, где существует групповой этап, где после обидных поражений нужно перестраиваться и снова выходить на корт. Новак это умеет, знает, как это делать.



Джокович является фаворитом турнира, естественно, и в матче с Руудом тоже. Новак хорош, он не хочет отдавать лидерство более молодым теннисистам. Он в замечательной форме, поэтому рисковать здесь нет никакого смысла», — сказала Тартакова.

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