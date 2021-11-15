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«Динамо» М — «Йокерит»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» М — «Йокерит»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч «Динамо» Москва – «Йокерит».

Ставка: ТБ 5 за 1.64.

«Финнам придётся обойтись без целой группы ведущих игроков, которые ещё в воскресенье вечером выходили на лёд в Хельсинки в решающем матче Кубка Карьяла». У динамовцев, наоборот, за время перерыва подлечились сразу три важных хоккеиста — Фёдоров, Клинкхаммер и Линдберг. Свежесть и длинная скамейка будут козырями бело-голубых.

Да и мотивация у столичной команды намного выше. В октябре они сами себя загнали в турнирную яму, обстановка вокруг лидеров не самая безоблачная. Победа над лидером Запада – отличный повод разрядить атмосферу. И команда Кудашова добьётся успеха. Брал бы тотал больше 5 шайб. Когда эти соперники играют в полную силу, атаковать у них получается лучше, чем защищаться. Так что ставим на тотал больше 5 шайб», — сказал Емелин.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Ак Барс».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Трактор» — «Металлург».

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