«Трактор» — «Металлург» Мг: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 15 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.94.



«Команды встречались три недели назад в Магнитогорске, и тогда в матче лидеров Востока победил «Металлург». Хозяева постараются взять реванш, но я бы поставил на команду Ильи Воробьёва. Ведь на Кубке Карьяла играли сразу трое ключевых хоккеистов «Трактора» — Абрамов, Тертышный и Телегин. Очевидно, что их участие во встрече с «Магниткой» практически исключено, лидерам необходимо восстанавливаться.



Гостям тоже придётся играть без своего игрока сборной, финна Олкинуоры. Но опытнейший Кошечкин без проблем заменит легионера. «Металлург» выйдет в оптимальном составе и победит в упорной борьбе, большого количества заброшенных шайб не жду – максимум четыре на двоих», — сказал Емелин.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Трактор» — «Металлург».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Ак Барс».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Динамо Москва» — «Йокерит».