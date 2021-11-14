«Трактор» — «Металлург». Даже НХЛ может позавидовать! В России тоже умеют много забивать

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Трактора в основное время можно с коэффициентом 2.53, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 15 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.81.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Металлург» Магнитогорск (15.11.2021)

Завершился первый этап Евротура. Возвращаемся на внутреннюю арену. В Континентальной хоккейной лиге снова кипят страсти. На 15 ноября запланировано восемь встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Трактора» и «Металлурга», которое пройдёт на льду «Арены-Трактор». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Трактор» по-прежнему идёт вторым на Востоке, набрав 44 балла за 29 игр. Отставание от лидирующего «Металлурга», который имеет 46 очков за 27 встреч, составляет всего два пункта. Фактически при победе челябинцы сравняются с лидером КХЛ по очкам, хотя у магнитогорцев в запасе останутся два матча. Сильно обольщаться не стоит.



До перерыва на первый этап Евротура «Трактор» выиграл четыре встречи из пяти. Надо сказать, клуб по-прежнему держит заданную планку. Сперва крупно дома одолел «Ак Барс» (5:0), затем неожиданно проиграл «Витязю» (2:4). Но не раскис и снова добыл победу с крупным счётом. На сей раз над «Адмиралом» (6:1).



На выезде с «Барысом» пришлось даже выйти за рамки основного времени (5:4 ОТ). Впрочем, дожали-таки казахстанцев в овертайме. Игры с «Салаватом Юлаевым» как таковой не было, поскольку уфимцам всё же присудили техническое поражение из-за вспышки гриппа внутри команды. Вряд ли челябинцы оказались рады такой победе, однако тут ничего не поделаешь.



«Металлург», в свою очередь, прервал семиматчевую победную серию. Вообще, после досадного домашнего поражения от «Салавата Юлаева» стало тяжело выигрывать на выезде. Приходилось проявлять характер и решать всё за пределами основного времени.

В Ярославле не удалось переиграть местный «Локомотив» (2:3). А от молодой «Северстали» вовсе получили разгром (2:5). Так что перерыв на Евротур, вероятно, пойдёт лидеру КХЛ на пользу. Сейчас многие возвращаются в клубы. Юхо Олкинуора вернётся из расположения сборной Финляндии, за которую он хорошо себя проявил в игре с Россией.



Но и у соперника пополнение. Никита Тертышный вернётся из расположения сборной России в стан «Трактора». Молодой парень отлично выступает за клуб, в сборной тоже выглядел неплохо: демонстрировал хорошую технику, создавал остроту. Опыт получен, с новыми партнёрами себя попробовал.

Перерыв на Евротур должен был определённым образом сказаться на подготовке. Так что первая игра после перерыва наверняка преподнесёт сюрпризы, тем более сойдутся лидеры Востока. А что по личным встречам? Тут небольшой перевес у челябинцев с тремя победами в пяти последних играх. Справедливости ради лишь дважды хватило 60 минут.



Да и тотал в четырёх из пяти предыдущих дерби был больше четырёх шайб. Так что матч действительно обещает быть интересным. С учётом последних двух поражений и отрыва в два балла в таблице «Металлург» будет бороться и выгрызать очки, чтобы сохранить лидерство и вернуться в победную колею. «Трактор» тоже силён. И мотивации тоже хоть отбавляй.



Явного фаворита выделить сложно. Перерыв на Евротур наверняка скажется на тонусе. Так что поставить на тотал больше 4.5 шайбы — милое дело. Статистика личных встреч не против. К тому же 91 заброшенная шайба у челябинцев и 97 у магнитогорцев говорят сами за себя. Можно даже рассмотреть ТБ 5 голов.

«Трактор» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 ноября 2021 года

Команды идут в лидерах не только Восточной конференции, но и сводной таблицы КХЛ. После перерыва на Евротур сложно выделить фаворита, при этом соперники идут плотно друг к другу. Любопытно, что с результативностью всё в порядке с обеих сторон, к тому же в личных противостояниях всё так же результативно. Играем тотал больше 4.5 шайбы.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.