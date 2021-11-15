Новак Джокович — Каспер Рууд: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового чемпионата ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Каспер Рууд в 1-м туре группового этапа Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.



Ставка: ТМ 20.5 за 1.95.

«Новак Джокович приехал в Турин сразу после победы на парижском «Мастерсе» и в какой-то мере реабилитировался за поражение в финале US Open. Думаю, он сейчас находится в неплохой форме. Интересно посмотреть, подойдут ли ему корты в Италии. По первым впечатлениям они не самые быстрые, хотя всё-таки быстрее, чем в Париже. Там было совсем медленно.

Не думаю, что у Каспера Рууда есть шансы в этой встрече. Он очень здорово прибавил в этом сезоне, в том числе в игре на харде, но всё-таки это пока не топ-уровень. Он аутсайдер турнира. Его шанс — недооценка со стороны соперника или не лучшее состояние оппонента. У Джоковича с настроем всё хорошо, особенно после того, как сборная Сербии по футболу вышла на чемпионат мира. Думаю, вы видели его реакцию.

У Рууда слабый бэкхенд, он провисает, а всё время забегать в зале под форхенд тяжело. В этом компоненте он будет уступать. Считаю, что в матче будет сыграно меньше 20.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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