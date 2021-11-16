Черногория — Турция: прогноз Эльвина Керимова на игру квалификации ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отборочного этапа ЧМ-2022 Черногория — Турция.



Ставка: Турция не проиграет и обе забьют за 2.20.



«Матч Черногория — Турция. Решающий для сборной Турции и ничего не значащий для Черногории. Но на примере матча с Нидерландами мы увидели, что даже немотивированные черногорцы способны создать проблемы сопернику, которому нужна победа. Голландцы вели со счётом 2:0 на выезде, но при этом упустили победу и сами в этом виноваты.



Луи ван Гал признавал после матча, что совершал ошибки в управлении игрой, делал неправильные замены. При счёте 2:0 голландцы просто перестали создавать моменты, а черногорцы взяли и закатили два мяча. Они и в первом тайме могли забить. В итоге Нидерланды за тур до конца не сумели добыть прямую путёвку на чемпионат мира, но теперь вообще туда могут и не попасть.



Турция в прошлом туре порезвилась в матче с Гибралтаром, забила 6 безответных мячей. Соперник с 22-й минуты играл в меньшинстве — и это важно. Если бы Гибралтар играл в полном составе, то, может быть, и не было бы такого разгрома. Турция со Штефаном Кунцем всё же изменилась, стала действовать лучше в атаке. Произошла какая-то встряска после смены тренера. Футболисты стали увереннее себя чувствовать.



На этот матч Турция выходит как на финальный, на главный. После того как Норвегия сыграла вничью с Латвией, а Нидерланды не сумели победить Черногорию, у Турции даже есть шанс занять первое место в группе и получить прямую путёвку на чемпионат мира. Это случится, если Турция обыграет Черногорию, а Нидерланды уступят Норвегии.



Думаю, что голландцы не проиграют, но Турции надо сыграть лучше, чем Норвегия, чтобы получить второе место и попасть в стыки. Считаю, что Турция в состоянии это сделать. Объясню почему.



Черногория — неприятный соперник. В первом матче Турция вела 2:0, но в итоге умудрилась упустить победу, хотя Черногория играла ужасно. Турция создала массу моментов, но в итоге пропустила второй мяч на 97-й минуте. Это был нелогичный исход. Турция играла явно лучше.



Если в своём матче Нидерланды при счёте 2:0 были не мотивированы и расслабились, то турки не могут позволить себе расслабиться ни при каком счёте. У них с Норвегией равенство по очкам, и будет учитываться разница мячей. Раскладов много самых разных.



Турки в любом случае не могут позволить себе играть спустя рукава. Турки будут собранны. У них почти нет проблем с составом. Только не сыграет Дженгиз Ундер — такая заметная потеря. Мне кажется, что сборная Турции станет играть первым номером. Она заберёт мяч и будет диктовать свои условия сопернику, которому в турнирном плане уже ничего не надо.



На победу Турции я ставить не буду, но думаю, что она не проиграет и в этом матче забьют обе команды. Турция в обороне всё же допускает ошибки. Даже от Гибралтара могла пропустить со стандарта. Черногорцы тоже много пропускают, и в то же время обе команды могут что-то предложить в атаке. Мне кажется, что и «обе забьют» — это хорошая ставка. Сценарий первого матча может быть повторён.



Думаю, что турки будут играть первым номером и станут позволять сопернику создавать моменты на контратаках. Поэтому Турция не проиграет и обе забьют. Такая ставка вполне может пройти», — сказал Керимов.