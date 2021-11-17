ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Виталия Славина на дерби КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и московское «Динамо».



Ставка: победа ЦСКА за 2.31.



«Извечные противники подошли к очной встрече плечо в плечо: при одинаковом количестве матчей (по 28) армейцы опережают земляков на одно-единственное очко. Это второе дерби силовиков – в Петровском парке 6 октября ЦСКА взял верх 3:0.



Вполне возможно, что по такому же сценарию пройдёт поединок и в Парке легенд. Главное, что у красно-синих залечили травмы все основные защитники. Ведь именно отсутствием Дальбека, Блажиевского, Киселевича специалисты объясняли октябрьские неудачи команды Сергея Фёдорова. Стоило им поправиться плюс переехал из Санкт-Петербурга центрфорвард Каменев, как в Москве был нокаутирован СКА (4:0), а после паузы на Евротур пала – пусть и в серии буллитов – «Северсталь». Главная сенсация осени прибыла в столицу с серией из девяти побед. Теперь уже у ЦСКА четыре виктории кряду.



«Динамо» тоже есть чем похвастать. Перед паузой на Евротур бело-голубые повергли в гостях действующих чемпионов из «Авангарда» (3:1), а после возобновления чемпионата с тем же счётом на своём льду уложили на лопатки лидера Западной конференции – «Йокерит».



Тем не менее именно благодаря более крепкой обороне, включая вратарскую линию, верх возьмёт ЦСКА, а шайб будет заброшено не более шести», — сказал Славин.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Динамо».



Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Локомотив».



Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Локомотив».