ЦСКА — «Динамо»: Сергей Фёдоров — магистр московских дерби

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.54, а успех «Динамо» оценён экспертами в 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 17 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а вероятность серии буллитов оценена в 7.40. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Москва (17.11.2021)

Первый этап Евротура благополучно завершился. Сборная России снова отправила в Финляндию молодой состав, на этот раз выступила заметно хуже. Хотя есть свои поводы порадоваться. Во-первых, удалось напоследок хлопнуть дверью, разгромив сборную Чехии. Это важно для психологического состояния хоккеистов. И общего зачёта турнира.

Во-вторых, настоящим открытием стал юный Матвей Мичков. Побил рекорд Овечкина и Третьяка, сыграв за национальную команду в 16-летнем возрасте. Да ещё и забил шикарный лакросс-гол в ворота сборной Швеции. Неплохо себя проявили и другие ребята, теперь пора возвращаться на внутреннюю арену. КХЛ уже возобновилась.



17 ноября состоятся сразу несколько интересных встреч, каждый сможет найти себе что-то по душе. Но мы бы остановились на московском дерби ЦСКА — «Динамо». Да, столичные армейцы прилично сбавили по сравнению с прошлым сезоном, когда у руля стоял Игорь Никитин. Тогда по делу добрались до финала Кубка Гагарина.



Новый сезон под руководством Сергея Фёдорова ЦСКА начал не так задорно. По большей части у болельщиков были вопросы к качеству непосредственно самого хоккея. Впрочем, на данный момент всё не так плохо. В последних семи играх удалось добыть шесть побед. Единственное поражение случилось на выезде с «Сибирью» (0:1).

Но это было ещё до перерыва на Евротур. После паузы армейцы на своём льду успели сразиться с «Северсталью» за третье место Западной конференции. Вытянули победу лишь в овертайме, основное время закономерно завершилось со счётом 2:2. Соперники смотрелись сопоставимо, попеременно владели инициативой.



Теперь подопечные Сергея Фёдорова занимают третью позицию на Западе, набрав 37 очков за 28 игр. Отставание от лидирующего в конференции «Йокерита» составляет три балла. Правда, конкуренция солидная, а положение шаткое. У того же московского «Динамо» в активе всего на один балл меньше. Так что всё может измениться совсем скоро.



Причём бело-голубые тоже успели сыграть после перерыва на Евротур, а потому никто не получит преимущества в игровом тонусе. Обыграть удалось самих финнов — 3:1. Прежде всего отметим, что «джокеры» нанесли только 15 бросков в створ ворот Ивана Бочарова, хотя это не помешало матчу стать напряжённым. Дело вполне могло дойти до овертайма.

Точку поставил Вадим Шипачёв, забросив шайбу в пустые ворота лишь за одну секунду до финальной сирены. К слову, Вадим продолжает лидировать в списке бомбардиров КХЛ, набрав 40 очков по системе «гол+пас». Любопытно, что отрыв от ближайшего преследователя — Нико Оямяки из «Витязя» — составляет 10 пунктов.



Зато у ЦСКА на воротах стоит Иван Федотов, который замыкает топ-3 голкиперов лиги по коэффициенту надёжности и входит в пятёрку лучших по проценту отражённых бросков. А другой голкипер, швед Адам Рейдеборн, — второй по числу игр на ноль. Так что вратарская линия у армейцев более чем солидная.

Прошлое дерби пришлось на начало октября, как раз на период игрового спада у подопечных Алексея Кудашова. Победа осталась за ЦСКА, причём получилось разгромной по счёту (3:0), хотя и не по игре. Третью шайбу забросил Джон Гилмор уже в пустые ворота за две с половиной минуты до сирены. Одну из голевых передач, кстати, отдал Иван Федотов.



Сейчас бело-голубые прибавили, но стабильностью, которая была на старте сезоне, пока не пахнет. Да, армейцы довольно посредственно проводят меньшинство. Но в целом пропускают мало, особенно на своём льду. Вообще, голкиперы знают своё дело, всего москвичи пропустили на «ЦСКА-Арене» 23 шайбы за 13 игр, что является лучшим показателем КХЛ.



Понятно, что некоторые команды провели больше матчей дома. Однако менее двух пропущенных шайб в среднем за встречу — всё равно очень хорошо. При таких раскладах тотал меньше 5 шайб за 1.71 выглядит заманчиво. Алексей Кудашов наверняка постарается взять реванш в дерби, но пробиться сквозь такую оборону будет довольно трудно.

ЦСКА — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 ноября 2021 года

Прошлое дерби осталось за Сергеем Фёдоровым. Алексей Кудашов наверняка постарается взять реванш в дерби, но просто так взломать крепкую оборону армейцев ему никто не даст. ЦСКА неспроста замыкает топ-3 конференции, на своём льду пропускает редко. Однако сами армейцы забивают мало, так что играем низ.



Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.71.