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«Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 2.49.

«Матч предыдущего тура в Нижнем Новгороде стал для «Салавата» этакой операцией по удалению аппендицита для нейрохирурга с мировым именем. Бывают ситуации, когда даже звёзды не могут отказать. Что тогда остаётся? Правильно, помыл руки, зашёл, взрезал, отчекрыжил чего надо – дальше ассистенты зашьют. Вот и тут так же: спокойно ввезли «Торпедо», да ещё «всухую», и поехали то же самое делать в Подольске. Так сказать, следующую операцию, теперь по удалению гланд.

И ведь действительно, ничего сложного в Подмосковье для юлаевцев быть не должно, как не было в Нижнем Новгороде. По всем параметрам они «Витязь» превосходят, в европаузу потрудились на славу, да ещё лазарет почти обнулился. В общем, сгибай в бараний рог любого, а уж «витязей» всяких и вовсе без счёта. И даже если этот самый «Витязь» всю европаузу пахал как дизель в Заполярье, вряд ли это позволяет ему рассчитывать на что-то в матче с командой такого уровня, как «Салават Юлаев», которого не штормит, не колбасит и у которого во всех линиях всё нормально.

Поэтому не буду ходить вокруг да около. Выездная победа «Салавата», в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы. Возможна и вторая подряд сухая победа, но на неё закладываться не рекомендую», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо Рига» — «Ак Барс».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Спартак» — «Барыс».

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