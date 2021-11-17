«Витязь» — «Салават Юлаев». Гордых уфимцев не испугать лучшим снайпером КХЛ

18 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Витязя» оценён экспертами в 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Салават Юлаев» 18 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.70.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» Подольск — «Салават Юлаев» Уфа (18.11.2021)

Континентальная лига потихоньку набирает обороты после перерыва на Еврохоккейтур в Финляндии. На 18 ноября запланировано три встречи. Отдельное внимание уделим противостоянию «Витязя» и «Салавата Юлаева», которое пройдёт в Подольске. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Витязь» замыкает Западную конференцию, набрав всего 22 очка в 28 играх. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет уже 18 пунктов! При этом до зоны плей-офф не хватает восемь. Ближайший конкурент — «Сочи» — тоже имеет 22 балла, но идёт выше по дополнительным показателям.



Из позитивного на последнем отрезке — разве что победа в матче с «Трактором» (4:2). Однако проиграла подмосковская команда «Металлургу» (1:2), ЦСКА (5:6 Б) и даже аутсайдеру «Адмиралу» (0:1 Б). До перерыва на Евротур все поражения довольно близкие, в двух из них удалось набрать очки. Но недавно случился разгром от «Авангарда» (0:3).



При этом в команде-аутсайдере есть Нико Оямяки, который лидирует в снайперской гонке КХЛ с 19 голами. Даже Вадим Шипачёв находится ниже. Другой финн, Миро Аалтонен, в свою очередь, входит в топ-5 ассистентов КХЛ, отдав 21 передачу. Всего же клуб настрелял 72 шайбы. Результат очень достойный.

«Салават Юлаев» располагается на третьей строчке в Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. И продолжает преследовать лидеров. Отставание от «Металлурга» составляет семь пунктов, от «Трактора» — шесть. Четыре игры перед перерывом прошли с переменным успехом. Сперва на выезде одолели минское «Динамо» (5:3) и дома «Амур» (3:2). Затем проиграли «Авангарду» (2:4). А матча с «Трактором» как такового не было, уфимцам засчитали техническое поражение из-за вспышки гриппа. Не самая приятная новость перед перерывом. Благо лидеры вернулись. После Евротура было обыграно «Торпедо» — всухую (2:0). Сакари Маннинен оформил дубль.

Теперь «СЮ» едет в Подольск. Местный аутсайдер сейчас играет очень нестабильно, победы добываются редко. А уфимцы вроде бы справились с проблемами. Маркус Гранлунд замыкает топ-5 ассистентов с 19 результативными передачами. Да и вообще первая тройка финских хоккеистов считается одной из самых опасных в КХЛ. Сакари Маннинен вместе с Гранлундом и Хартикайненом забросили 29 шайб.

На фоне Нико Оямяки, конечно, не так круто, но выигрывает команда, а не один игрок. По личным встречам у Уфы перевес — выиграла четыре из пяти последних. Хотя матчи датируются 2020 годом. А тотал голов при этом лишь дважды превышал четыре шайбы, как раз в последних двух случаях. Однако «Салават» сейчас в гостях чувствует себя хорошо.



«Витязь» в Подольске выиграл в последний раз у «Сибири» ещё 18 октября. В последующих четырёх домашних матчах лишь поражения. При этом статистика шайб сильно отличается. «СЮ» забросил 83 раза против 72 у «Витязя». Но подмосковный клуб пропустил уже 90 раз против 57 уфимцев. В полтора раза больше! Мягко говоря, не самая лучшая защита в Подольске. Уфа же пропустила меньше всех наравне с ЦСКА.

Да и по сезону подопечные Томи Лямся идут увереннее. Мы бы попробовали взять комбинированную ставку «победа «Салавата Юлаева» + тотал больше 3.5 шайбы» за уверенный коэффициент 2.22. Статистика личных встреч совсем не против, а без заброшенных шайб оппоненты нас не оставят. Каждый забрасывает регулярно и много.

«Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 ноября 2021 года

«Салават Юлаев» в личных противостояниях имеет большой перевес. К тому же часто выдаёт результативные игры в нынешнем сезоне КХЛ. С учётом серьёзных проблем «Витязя» в обороне вполне можно проверить победу гостей. Голов точно стоит ожидать. Нико Оямяки может увеличить преимущество в гонке снайперов, однако в одиночку с таким соперником ему не совладать.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.22.