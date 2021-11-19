«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 11-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Аугсбург» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.15.



«Основной прогноз здесь на поверхности, который я взял бы в любой экспресс, это победа «Баварии». Коэффициент на это дают 1,22, что, кстати, не так плохо для игр «Баварии». Но мы с вами выбираем более солидный коэффициент, поэтому я предложу такой вариант – победа «Баварии» и обе забьют.



«Аугсбург» хоть и идет в зоне стыковых матчей, но в последнее время дела у этой команды пошли на лад, уже несколько матчей она не проигрывает. Кроме того, если взять пять домашних игр «Аугсбурга» в этом сезоне, то в четырех из них он поразил ворота соперника.



Безусловно, класс команд несопоставим, здесь не надо ничего объяснять, но я думаю, что мы в очередной раз можем увидеть яркую атакующую игру «Баварии» и легкую расслабленность в обороне. Мы понимаем, что «Бавария» забивает сколько хочет, а соперник сколько сможет. Очень часто в этом сезоне «Бавария» дарит подарочки своим оппонентам, разрешая им забить один, а то и два гола. Думаю, что «Аугсбург» разок сумеет поразить ворота «Баварии».



Мы помним, что матч состоится после игр национальных сборных, многие футболисты только-только вернулись, а это в основном футболисты «Баварии», многие еще не успели перевести дух. В этом я вижу шанс «Аугсбурга» зацепиться за более-менее достойный результат, который выразится в домашнем голе. Тем не менее я не думаю, что мы увидим сенсацию. «Бавария» в этом сезоне если и ошибается, то только после серии побед, после того, как совсем уж наплевательски начинает относиться к сопернику. А здесь все-таки была пауза на сборные, поэтому наплевать ни на кого еще не успели», — сказал Симонов.