«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Лидс».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.76, ИТБ 1.5 гола «Тоттенхэма» за 1.78.

«У Конте была подходящая пауза, чтобы поработать со своей новой командой.



Приезжает «Лидс», перед перерывом на сборные он выиграл. Но на побеждённый «Норвич» тут смотреть не стоит. Зато можно посмотреть на гостевые поражения, которые поставлены на регулярную основу.



Думаю, что «Тоттенхэму» здесь будет несложно. «Лидс» играет результативно, ОЗ не случился только в одном матче этого сезона для команды Марсело Бьельсы.



Конте на домашнем стадионе. Да и сам «Тоттенхэм» имеет хорошую память об играх с «Лидс Юнайтед». Мне кажется, уверенно можно брать как победу первой, так и ИТБ1 (1.5) — коэффициенты одинаковые».

Чего ждать от матча «Тоттенхэм» — «Лидс»?

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Эвертон».