«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Северсталь».
Ставка: ничья за 4.10.
«Оба соперника в предыдущем туре провели матчи, ушедшие за пределы основного времени. Оба проиграли, причём достаточно неожиданно: «Северсталь» — «Барысу», который уже давно вывалился из зоны плей-офф и пока не выказывал особых претензий на то, чтобы туда вернуться. «Витязь» и вовсе уступил «Куньлуню», что по нынешним временам квалифицируется как низшая степень падения.
Если бы не такое завершение матча с казахстанцами, череповчане в предстоящей игре в Подольске были бы однозначным фаворитом. Но за спиной у северян три подряд матча за пределами основного времени плюс разорванная домашняя серия. Кроме того, в следующем туре, уже через день, «Северстали» принимать дома ЦСКА. Означает ли это, что череповчане попытаются обыграть «Витязь», как это говорится, «малой кровью»?
С точки зрения стратегии «Северстали» по уму надо выносить «Витязь», благо сделать это гораздо легче, нежели вынести ЦСКА. А потом, с армейцами, уж как пойдёт. Но прагматика не часто гостит в КХЛ, поэтому победа «Северстали» в Подольске, такая видимая и почти осязаемая, уходит под большой вопрос.
А раз и «Северстали», и принимающему её «Витязю» так нравится играть за пределами основного времени, то самое время предсказать по итогам 60 минут ничью. На неё и следует поставить. В какую сторону и кого вынесет потом – вопрос дискуссионный, но, похоже, более замученными будут гости», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — «Куньлунь».
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