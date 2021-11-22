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«Спартак» — «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 22 ноября

«Спартак» — «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 22 ноября
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит».

Ставка: победа «Йокерита» в матче за 1.83.

«Сейчас «Йокерит» — это более классная команда, и она должна побеждать, даже несмотря на то что играет в гостях. Конечно, «Спартак» на своём льду постарается набрать хотя бы одно очко, но качество его игроков не позволит ему это сделать. «Спартак» в прошлой личной встрече обыграл «Йокерит» в гостях со счётом 4:2, проигрывая по ходу матча 0:2, но я считаю, что «Йокерит» больше такого не допустит и возьмёт реванш за обидное поражение.

В этом сезоне «Йокерит» играет очень здорово, он сейчас один из главных фаворитов Западной конференции. У него стабильный сильный состав, хороший тренерский штаб и всё это приносит ему результат.

Ставлю здесь на победу «Йокерита», он должен победить в этой игре. Предполагаемый счёт данной встречи 4:2 в пользу финской команды», — сказал Вуйтек.

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