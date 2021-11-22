«Спартак» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.44.
«Поскольку «Спартаку» и «Йокериту» приходится играть два матча подряд, только в разных географических точках, то предыдущий матч этих соперников находился под пристальным вниманием автора этих строк. И вот что удалось из того матча вынести.
Каких-то значительных проблем в игре «джокеров» увидеть так и не удалось. Финская команда сконфигурирована достаточно основательно и по игре все-таки превосходит красно-белых. Не сильно, но превосходит. То, что «Спартак» привез из Хельсинки два очка, – безусловно, их заслуга. Упорство было вознаграждено в конце благосклонностью Фортуны, но вообще-то визуально хозяева играли сильнее.
Боюсь, эта сила в итоге скажется в московском противостоянии этих же соперников. Тем более что в этой паре еще с прошлого сезона достаточно четко прорисовывается тенденция, по которой гости выигрывают чаще. И они выиграли, на минуточку, уже три последних матча.
Поэтому в предстоящем матче я поступаю совершенно непатриотично, ставя на гостей. На их победу в основное время в не менее упорном матче, чем был накануне в Хельсинки На победу в основное время с преимуществом максимум в две шайбы», — сказал Лебедев.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Спартак» — «Йокерит».
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