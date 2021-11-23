«Мальмё» — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Мальмё» – «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.93.
«Мальмё» и «Зенит» сыграют в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тут очевидно, что аутсайдер группы встречается с командой, нацелившуюся на Лигу Европы.
Пока что в этой группе, кроме «Ювентуса», никто себе ничего не гарантировал. В теории питерцы ещё могут обогнать «Челси» со второй строчки, но и «Мальмё» может опередить сине-бело-голубых. Многое будет решаться именно в этом туре.
Но разница мячей у шведского клуба ужасная – 0:12. «Зенит» идёт более ровно. Он и забил, и пропустил по шесть голов. У «Мальмё» сложная ситуация в группе. Во всех четырёх турах он проиграл. Но при этом, имея шансы на выход в ЛЕ, всё равно клуб может побороться с «Зенитом».
Но питерский клуб сейчас просто не имеет права не то, чтоб проигрывать. Даже ничья будет для подопечных Семака неудачей. Даже несмотря на то что это будет выездная встреча. Сине-бело-голубые сильнее своего соперника в этой игре. Это они и должны доказывать.
Так что о ставке тут говорить долго не о чем. Предлагаю заключить пари на победу «Зенита», — сказал Калиниченко.
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