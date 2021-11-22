«Мальмё» — «Зенит». Артём Дзюба выведет чемпиона России в евровесну

23 ноября состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Мальмё» оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Где смотреть матч «Мальмё» — «Зенит»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» 23 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Мальмё» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» (23.11.2021)

На минувших выходных российские клубы проводили 15-й тур РПЛ. По итогам первого круга победителем стал «Зенит». 7:1 со «Спартаком», 4:1 с «Динамо» и 5:1 с «Нижним Новгородом» говорят сами за себя. Даже досадные осечки в Туле и Екатеринбурге не дают повода усомниться в силе действующего чемпиона.

Впрочем, конец года подопечным Сергея Семака обеспечен жаркий. До зимнего перерыва осталось провести всего три встречи в РПЛ и ещё две — в Лиге чемпионов. Календарь очень коварный. Определяющая игра с шведским «Мальмё», два непростых противостояния с ЦСКА и «Ростовом», а также визит лондонского «Челси».



А на десерт — битва на чужом поле с московским «Динамо», которое после 15-го тура отстаёт в турнирной таблице всего на четыре очка. При этом бело-голубые не отягощены выступлением на евроарене, а до очной встречи отправятся в гости к хромающему «Рубину» и дома сыграют с «Уфой». То есть наверняка будут готовы.



У петербуржцев нет ни права на ошибку, ни времени на раскачку. И если к регулярным победам в России мы привыкли, то в Европе это редкость. Первый за долгое время успех случился как раз с «Мальмё» — в Санкт-Петербурге одержали разгромную победу со счётом 4:0. Конечно, помогло удаление в составе гостей. Но подопечные Сергея Семака успех однозначно заслужили.

Самое главное, что были добыты три очка, а шведы так и не проявили себя. Получили три безответных мяча от «Ювентуса» и пять безответных мячей в двух встречах с «Челси». Даже разница забитых и пропущенных играет в пользу российской команды. Ничья гарантирует третье место, а поражение с разницей не более чем в три мяча позволит сохранить преимущество по дополнительным показателям. Хотя лучше выбросить подобные мысли из головы.



«Мальмё», к слову, находится среди лидеров в шведской Аллсвенскан, набрав 55 очков за 28 туров. Правда, конкуренты не дремлют. Тот же АИК отстаёт всего на два балла. Хотя понятно, что уровень чемпионата Швеции не сравнится даже с уровнем РПЛ. А петербуржцы в последние годы доминируют в России.

То есть наиграть на очки подопечные Сергея Семака более чем способны С составом нет практически никаких проблем, из важных кадровых потерь можно выделить разве что Далера Кузяева, который продолжает восстановление. Вернулись в строй Дуглас Сантос и Магомед Оздоев, а потому тренерский штаб имеет возможность выбирать лучших.



Положение в группе вынуждает «Мальмё» с первых минут идти в атаку и побеждать. А после давать бой «Ювентусу» в надежде на осечку россиян с «Челси». «Зениту» такой расклад подходит, ведь шведы непременно раскроются. Тем более на своём поле. Гостям же абсолютно некуда спешить, могут грамотно сыграть на контратаках.



При всём уважении, но те же «Спартак» и «Динамо» в классе «Мальмё» как минимум не уступают. А в РПЛ сине-бело-голубые демонстрируют очень приличную результативность, забили уже 39 мячей за 15 туров. На таком фоне мы бы ожидали результативный матч. ИТБ2 1.5 мяча за 1.88 или классический ТБ 2.5 мяча за 1.77 выглядят нормально.

Можно даже рискнуть и поднять выигрыш комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 2.5 мяча». За такой вариант букмекеры предлагают приятные 2.38. Результативный матч напрашивается, тем более петербуржцы уже забивали шведам. Сейчас тоже находятся в хорошей форме. К тому же, если не брать очки в Швеции, то о какой евровесне может идти речь?

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» 23 ноября 2021 года

«Зенит» находится в одном шаге от выхода в Лигу Европы, достаточно просто не проиграть в Швеции. Все вводные есть. Положение вынуждает «Мальмё» побеждать, а для этого придётся идти в атаку и раскрываться. У гостей с составом нет проблем, лидеры на месте, шустрые бразильцы — тоже. Считаем, что петербуржцы должны как минимум брать очки в матче, который обещает получиться результативным.



Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.38.

Где покажут матч «Мальмё» — «Зенит»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Мальмё» — «Зенит».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Мальмё» — «Зенит».