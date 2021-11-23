«Мальмё» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Швеции

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 2.00.
Небесно-голубые замыкают квартет в группе Лиги чемпионов, так и не заработав ни одного балла. Более того, ещё ни одного мяча не было забито. С другой стороны, они практически выстояли в поединке с действующим обладателем трофея лондонским «Челси» (0:1), пропустив лишь однажды.
На мой взгляд, шведские футболисты ещё не готовы к серьёзной борьбе на таком высоком уровне, поэтому даже дома они проиграют, пусть и лёгкой прогулки для приезжего коллектива не предвидится.
Сине-бело-голубые обыграли только сегодняшнего противника в еврокубках, однако были близки к очкам против «Челси» (0:1), а также играли достойно с «Ювентусом» (2:4), правда, эпизод с пенальти всё испортил. В чемпионате России команда уверенно лидирует, создав небольшой отрыв.
По моему мнению, гости выглядят фаворитами в этой паре и, скорее всего, смогут добиться положительного результата. Коллектив долго готовился к Лиге чемпионов и собрал классный состав, так что петербуржцы могут на классе забрать три балла», — сказал Павлюченко.
Прогноз Александра Мостового на матч «Мальмё» — «Зенит».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».
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