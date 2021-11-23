«Мальмё» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на матч группового этапа Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 2.05.



«Давайте отталкиваться от питерского клуба. Мы увидели, что для «Зенита» в этом сезоне именно Лига чемпионов является задачей номер один.



С одной стороны, вряд ли можно назвать это выступление удачным, так как ни с одним из грандов в трёх матчах не удалось набрать очки. Однако дважды «Зенит» был близок к набору очков: с «Челси» и с «Ювентусом» один раз. С другой стороны, мы видим, что в группе есть команда «Мальмё», которая выглядит случайным гостем в этой Лиге чемпионов.



«Мальмё» проиграл всем, в том числе и был разгромлен «Зенитом» в Петербурге. Команда оставляет впечатление, что Лига чемпионов — это не уровень «Мальмё». Если «Зенит» всё же давал бой грандам, то про «Мальмё» такое можно сказать лишь в отношении четвёртой игры с «Челси» (0:1), но и там лондонцы не реализовали очень много моментов.

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Думаю, что «Зенит» с «Мальмё» будет играть на победу, потому что если вдруг получится поражение и оно всё равно выведет питерцев с 3-го места, то очень много критики обрушится на «Зенит». Если поражение от «Челси» и «Ювентуса» можно простить, то команду уровня «Мальмё» «Зенит» с его финансовыми возможностями и игроками должен обыгрывать.



К этому поединку «Зенит» подойдёт во всеоружии, максимально настроенным, максимально мотивированным. Во-вторых, Азмун и Клаудиньо не играли с «Нижним Новгородом». Они сохранили силы, и наряду с Малкомом — это лучшие футболисты атаки «Зенита». Эти игроки могли целенаправленно подготовиться.



Игра с «Нижним Новгородом» оказалось лёгкой прогулкой. Крупный счёт, лёгкое течение матча. По большому счёту во втором тайме «Зенит» мог сохранять силы и мысленно готовиться к поединку с «Мальмё».



Уверен, что «Зенит» будет играть на победу, а также меня радует коэффициент, который даётся на победу питерского клуба. Он составляет два. Я считаю это очень выгодной сделкой. На мой взгляд, шансы «Зенита» выиграть намного выше, чем предлагает коэффициент. Я бы оценил победу примерно в 1.50.



Понятно, что это футбол и случиться может всё что угодно, но если «Зенит» не выиграет у «Мальмё», то команду Семака могут очень критиковать после такого. Зачем это нужно? Можно ведь спокойно обыграть более слабого соперника и спокойно гарантировать себе третье место.



Если вдруг ещё и «Зенит» проиграет, то теоретически он может вообще оказаться вне еврокубков, поэтому кому такое нужно. Думаю, что «Зенит» решит задачу по выходу в евровесну с третьего места, обыграв «Мальмё» на выезде», — сказал Симонов.

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