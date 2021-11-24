«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Автомобилист».



Ставка: ничья за 4.14.



«Конечно, хотелось бы, чтобы хабаровский клуб что-то поимел с «Авангарда», который нынче испытывает все прелести дальневосточной адаптации для команд Западной конференции, но увы. «Разница потенциалов» оказалась слишком большой и не позволила хабаровчанам претендовать на что-то серьезное.



По идее, «Автомобилист» — уже другая история. Екатеринбургская команда не настолько прекрасно укомплектована, а главное – куда хуже организована. А значит, если грамотно упереться, если строго следовать тренерским заданиям и не ударяться в «махновщину», то все может быть. Тут ведь дело такое: «Автомобилист» в эту самую «махновщину» пару-тройку раз за матч непременно ударится. По-другому в нынешних реалиях он не может, и опытные клубы этим пользуются на всю катушку. Получится ли воспользоваться у «Амура» — вопрос дискуссионный, все-таки индивидуальный уровень мастерства у хабаровчан для решения подобной задачи не слишком велик.



Но «Амур» в нынешнем сезоне уважать себя заставил, особенно дома. А уж теперь, потерпев поражение в первом матче домашней серии, будет лезть из кожи вон во втором. Поэтому я предположу, что основное время предстоящего матча завершится все-таки вничью. А вот уже после него хабаровчане не мытьем, так катаньем выжмут из «автомобилистов» столь нужное им второе очко», — сказал Лебедев.

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