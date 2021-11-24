«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.13.



«Уже невооружённым взглядом видно, что каждый последующий матч даётся «Северстали» тяжелее предыдущего. Да, команда Разина больше выигрывает и даже вытеснила СКА с четвёртого места в Западной конференции, но уход в дополнительное время с такими соперниками, как минское «Динамо» или «Витязь», больше свидетельствует о крепости характера, нежели о мощности череповецкой игры. Да и четыре матча подряд, ушедшие за пределы основного времени, дополнительных сил «Северстали» явно не принесли.



Таким образом, можно констатировать, что на настоящий момент «Северсталь» перестала прогрессировать. Регрессировать ещё не начала, но за этим, можете не сомневаться, дело тоже не станет. Получается, что ЦСКА идёт противоположным курсом, добавляя от игры к игре и всё больше приобретая те игровые черты, которые хочется видеть Сергею Фёдорову.



А ведь эти соперники встречались всего-то неделю назад, когда и «Северсталь» ещё не была замучена удлинёнными матчами, и ЦСКА получал больше критики, нежели дифирамбов. Теперь же обстановка изменилась, не сильно, но всё-таки изменения налицо. И если в той ситуации красно-синие всё-таки сумели одолеть череповчан, то сейчас это у них должно получиться легче.



Добавим сюда и такой немаловажный факт: последние пять домашних матчей «Северсталь» армейцам не просто проиграла, а проиграла «всухую», не забросив ни единой шайбы. В последний раз на своём льду череповчане забрасывали красно-синим в октябре 2015 года – шесть лет назад! Они обыгрывали ЦСКА в Москве, они забивали ему там, а вот дома… А это, как ни крути, психологический барьер, который разинцам тоже надо будет преодолевать.



Резюмирую вышесказанное: гостевая победа ЦСКА, отнюдь не лёгкая, но в то же время и не из разряда «на разрыв аорты». В основное время и с преимуществом либо совсем минимальным, либо в пару шайб», — сказал Лебедев.

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