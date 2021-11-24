«Динамо» М — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Трактор».



Ставка: победа «Динамо» за 2.02.



«Как и ожидалось, никаких проблем с «Куньлунем» в предыдущем туре бело-голубые не испытали. Свою дежурную победу они одержали если не «на прямых ногах», то не слишком уж и вспотев. А значит, сил для куда более мощного челябинского клуба удалось сохранить больше, что немаловажно, ведь челябинцы свой матч проводили на сутки раньше москвичей.



На мой взгляд, с точки зрения календарного везения данный матч для «Трактора» немного припозднился. Случись он на две, а ещё лучше — на три недели раньше, когда в стане бело-голубых был полный раздрай, для челябинцев это закончилось бы двумя спокойными очками, взятыми на выезде. Но «Динамо» пришло в себя, набрало игровую мощь и весьма напоминает себя начала сезона, когда москвичи возглавляли все возможные турнирные таблицы.



А это означает, что не всё для «Трактора» будет ладно. Совсем плохо придётся, если гости нахватают много удалений и вдобавок не смогут нейтрализовать первое динамовское звено. Понятно, что ему будет отдано главное внимание уральцев, но вот справятся ли они?



Думается, что справятся, да не совсем. То есть где-то всё-таки упустят, и бело-голубым в весьма плотном и равном матче этого будет достаточно. «Динамо» одержит домашнюю победу, скорее всего, с минимальным преимуществом (или ещё одной шайбой, заброшенной уже в пустые ворота на последних секундах). Полагаю, что в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — «Трактор».



Чего ждать от матча «Динамо» — «Трактор»?