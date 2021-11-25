«Кайрат» — «Базель»: прогноз Чумы Анене на матч Лиги конференций

Бывший форвард российского «Амкара» и казахстанского «Кайрата» Чума Анене дал прогноз на матч группового этапа Лиги Конференций УЕФА «Кайрат» — «Базель».
Ставка: победа «Базеля» за 1.83.
«Думаю, «Кайрат» постарается сыграть в меру своих возможностей. Не считаю, что это та команда, которая просто станет обороняться в противостоянии с каким-то из своих соперников. В предстоящей встрече хозяевам неизбежно придется защищаться в борьбе с более сильной стороной.
«Базель» определенно является явным фаворитом этого матча. Не думаю, что потерянные «Кайратом» шансы на выход из группы Лиги конференций окажут какое-то влияние на эту игру – все будет так же, как если бы хозяева все еще боролись за выход в следующую стадию.
Не считаю, что у кайратовцев могут быть какие-то преимущества в этой встрече, кроме домашнего поля и игры, в которой нечего терять.
Всегда может быть какой-то случайный шанс, что «Кайрат» добьется очень маловероятного результата, но думаю, мы все можем говорить, что «Базель» — явный фаворит предстоящей встречи. Полагаю, он и победит со счетом 3:1», — сказал Анене.
Прогноз на матч «Рома» — «Заря».
Где смотреть матч «Локомотив» — «Лацио»?
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