«Рапид» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы в Австрии

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Рапид» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.62.



«Вест Хэм» уже вышел в плей-офф. Причём он сделал это уверенно. Он имеет десять очков после четырёх матчей. У команды три победы и ничья.



Я думаю, что в этой игре «Вест Хэм» не испытает проблем. Не самая сложная группа у англичан. Но уровень соперников, класс сопротивления таков, что англичанам нужно играть через преодоление разных сложностей.



Мы видели, какие проблемы были у команды, когда она играла против «Генка» на выезде. Но это была другая история. То была атакующая бельгийская команда, которая проводит много времени у чужих ворот, много моментов позволяет создавать на своей половине поля.



Что касается «Рапида», то в атаке у команды всё не очень хорошо. А в обороне ещё хуже. Поэтому я думаю, что «Вест Хэм» победит, игра будет низовой, а «Рапид» не забьёт», — сказал Казаков.

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