«Рапид» – «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Рапид» – «Вест Хэм».
Ставка: победа «Вест Хэма» и обе забьют за 3.05.
«Рапид» проиграл в первой встрече этому сопернику 0:2. С той поры в 9 матчах команда обязательно забивала. На этом отрезке в 7 играх проходил ОЗ.
«Вест Хэм» приезжает, чтобы выиграть, получить первую строчку и готовиться к весне. У «Рапида» ещё есть теоретические шансы остаться в еврокубках. Но для этого тоже нужно побеждать. Поэтому довольно весёлая игра у нас ожидается.
Здесь будет ОЗ и победа «Вест Хэма». Тем более, что обмен голами легко проходит в последних 3 матчах «Хаммерс», — сказал Казанский.
Прогноз Тимура Журавеля на матч «Лестер» — «Легия».
Прогноз на матч «Лестер» — «Легия» с коэффициентом 2.20.
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