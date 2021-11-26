«Йокерит» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Финляндии

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА.



Ставка: победа «Йокерита» за 2.23.

«Армейцы в этом сезоне просто супернепредсказуемы для меня, а может, и для них самих. Вроде бы после перерыва на сборные смотрелись неплохо, опять обыграли СКА — и тут 0:3 от «Северстали». Хотя Череповец очень здорово играет для своего подбора хоккеистов — они и в Москве сыграли с ЦСКА вничью, и идут в группе лидеров конференции.

А «Йокерит» между тем — лидер Запада, хоть и опережает ЦСКА всего на три очка. И этот матч — шанс приблизиться к финнам в таблице. Но я думаю, что «Йокерит» — не очень удобный соперник для армейцев. И мне кажется, несмотря на тяжёлый предыдущий матч с «Локомотивом», «Йокерит» дома фаворит и выиграет. Конечно, финнам будет нелегко, ожидаю более-менее равный матч, и мне видится, что будет аккуратный хоккей. Счёта вроде 5:3 я не жду.

Может быть, победа именно в основное время — это немного риск, и для надёжности стоит взять победу «Йокерита» в матче или фору (0) на финнов, но я уверен в победе хозяев», — сказал Вуйтек.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Йокерит» — ЦСКА.