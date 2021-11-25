«Йокерит» — ЦСКА. Лидер Западной конференции Сергею Фёдорову не по зубам

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — ЦСКА. Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 2.16, а успех российского клуба оценён экспертами в 2.87.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 26 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — ЦСКА Москва (26.11.2021)

Позади практически половина регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Турнирная таблица Западной конференции радует повышенной плотностью. Отставание идущего на шестой позиции ярославского «Локомотива» от лидера составляет всего шесть очков. Если так пойдёт и дальше, жаркая концовка гарантирована.

На первое место неожиданно забрался финский «Йокерит», после 32 игр имеет в активе 45 очков и фору от ближайшего преследователя — московского «Динамо» — в один балл. Финны круто стартовали. Потерпели два поражения на выезде, затем выдали серию из 11 побед. Семь из них — в основное время.



В последнее время, правда, подопечные Лаури Марьямяки немного сдали. Например, после первого этапа Еврохоккейтура, который прошёл как раз в Финляндии в середине ноября, успели провести пять встреч. Победы одержали всего две: над скромным «Адмиралом» (4:1) у себя дома и нестабильным «Спартаком» (6:1) в Москве.



Однако в других трёх случаях потерпели поражения: от столичного «Динамо» (1:3), всё того же «Спартака» (2:4) и ярославского «Локомотива» (1:2 ОТ). С ярославцами поначалу ничего не предвещало беды. Открыли счёт в дебюте второго периода, пропустили через четыре минуты от Артёма Анисимова и довели дело до овертайма.

Через полторы минуты дополнительного времени один из хоккеистов «джокеров» под прессингом потерял шайбу в чужой зоне и позволил выйти сопернику в контратаку. Казалось, что другие игроки успевают подстраховать партнёра, только вот голкипер Андрес Линдбек зачем-то далеко вышел из ворот. И вместо того, чтобы отвести угрозу, получил в пустые гол.



Скоро у «Йокерита» будет возможность отомстить ярославцам уже на своём льду. Но сперва — домашняя встреча с московским ЦСКА. Персоной Сергея Фёдорова, который с нового сезона возглавляет столичный клуб и который до этого не имел опыта работы главным тренером, с самого старта недовольны многие болельщики.

С одной стороны — по делу. Поначалу армейцы выдавали такие слабые матчи, каких не было при Игоре Никитине. Во-вторых, клуб с большой историей и не менее большими амбициями скромно пребывал на пятой-шестой строчке в турнирной таблице. А сейчас удаётся держаться в топ-3 конференции. Отставание от «Йокерита» составляет три очка.



По ходу сезона тренерский штаб даже несколько раз удивил неординарными решениями. И всё же былой стабильностью здесь и не пахнет. За примером далеко ходить не нужно. 21 ноября москвичи в армейском дерби обыграли СКА (3:1), который до этого какое-то время был лидером на Западе. Причём забросили три шайбы уже к девятой минуте первого периода.



Однако спустя три дня, 24 ноября, уступили «Северстали» всухую и разгромно — 0:3. Пропустили по шайбе на каждом отрезке, две из которых в меньшинстве. Вообще, у подопечных Сергея Фёдорова гораздо лучше получается действовать в большинстве, нежели сдерживать численное преимущество соперников. По проценту реализации лишнего они в топ-3 КХЛ.

А вот в меньшинстве лучше остальных в лиге как раз «Йокерит». По ходу сезона оппоненты получали численное преимущество 106 раз, лишь 10 шайб за это время пропустил финский клуб. Прекрасные цифры. При этом финны имеют ещё и лучший процент реализации бросков на своём льду — 13,60%. Больше нет ни у кого.



Против такого «Йокерита» в Финляндии у нынешнего ЦСКА шансов, прямо скажем, маловато. Конечно, армейцы пропускают относительно немного, но, думаем, в этот раз будет трудно. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы за 1.90 выглядит интересно. Дело ещё в том, что финны лишь раз за последние пять очных встреч забрасывали меньше трёх раз.

«Йокерит» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 ноября 2021 года

«Йокерит» в нынешнем сезоне КХЛ выглядит очень недурно, даже умудрился задержаться на первом месте в Западной конференции. ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном стабильностью не отличается совсем. Конечно, пропускают армейцы редко, зато финны на своём льду отлично реализовывают моменты. Да и статистика личных встреч на их стороне. Думаем, гостям будет трудно в Финляндии.



Ставка: индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2.5 шайбы за 1.90.