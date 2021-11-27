«Ювентус» — «Аталанта»: где смотреть онлайн, во сколько начало матча, какой канал покажет

27 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск, в прямом эфире её покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.58.
Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.54, на пенальти — за 2.30, на гол в первые 15 минут — за 3.10.
Прогноз Эльвина Керимова на матч «Ювентус» — «Аталанта».
Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».
Почему «Ювентус» не сможет выиграть у «Аталанты»?
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