«Арсенал» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн, во сколько начало матча, где покажут

27 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 4.85.



Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Гол в первые 15 минут оценивается в 3.00.

Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Прогноз Эльвина Керимова на матч «Ювентус» — «Аталанта».

Прогноз Александра Вишневского на матч «Вильярреал» — «Барселона».