«Ахмат» — «Ростов»: ставка Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» – «Ростов».

Ставка: «Ахмат» победит и обе забьют за 4.60.

«Ахмат» в прошлом туре одержал важную победу над «Локомотивом». Правда, по итогу признали, что удаление Мурило было необоснованным, судьи ошиблись в пользу грозненцев. Но команда всё равно в хорошем настроении и дома должна закреплять успех, как мне кажется.

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Приезжает на «Ахмат-Арену» «Ростов», который в последних турах очень много стал забивать. Да, в последнем туре не выиграли на своём поле у «Уфы», но два мяча всё равно забили. У «Ахмата» в обороне видны проблемы, регулярно команда пропускает. Поэтому и от «Ростова» с его очень неплохим нападением можно ждать забитого мяча.

В то же время грозненцы на кураже. Наконец-то результаты пришли, и расставаться с этим чувством совсем не хочется. Поэтому мне здесь нравится рискованная ставка — победа «Ахмата» и обе забьют. Вполне допускаю счёт 2:1 или 3:1. Если я сказал о проблемах в защите грозненцев, то у «Ростова» они есть со старта сезона. Команда пропускает не просто много, а очень много. Уверенность — 7 из 10».

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 2.18.

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