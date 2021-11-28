ЦСКА – «Зенит»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.92.

«В РПЛ нас ждёт встреча ЦСКА и «Зенита». Это всегда очень интересная вывеска, которая привлекает много внимания. Хотя стоит признать, что это не такое уж принципиальное противостояние на данный момент. Накал страстей будет не тем.



Не думаю, что сейчас кто-то может серьёзную конкуренцию составить «Зениту» — по крайне мере, на дистанции. Может, в этом конкретном матче ЦСКА и сможет перевернуть ход встречи. «Зенит» пару раз в этом сезоне уже оступался.



Не сыграет на пользу питерцам и их выездной матч в Лиге чемпионов на прошлой неделе. Команда Семака не смогла обыграть «Мальме», сравняв счёт в конце матча. Впрочем, свою задачу клуб выполнил и попал в еврокубковую весну. Однако на данный момент ЦСКА более свежий.



Но всё-таки сейчас у этих команд разные «весовые категории». ЦСКА вряд ли закончит и этот сезон в топ-4. Ему тяжело выдерживать конкуренцию с другими сильными командами в чемпионате. Обновленный состав армейцев с новым молодым тренером не выигрывает уже в трех турах кряду. Даже с «Химками» из зоны вылета ЦСКА в последнем туре поделил очки (0:0).



У «Зенита» недавно тоже была совсем необязательная ничья с клубом из зоны вылета. «Урал» смог выстоять в матче с лидером РПЛ (0:0). Но это, скорее, исключение из правил, в случае «Зенита».



Думаю, после удачного исхода матча в Лиге чемпионов «Зенит» полностью сосредоточится на РПЛ. Так что в этом матче я не вижу шансов у ЦСКА, даже несмотря на то, что он играет дома. Предлагаю поставить на победу «Зенита».

Где смотреть матч ЦСКА — «Зенит»?

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