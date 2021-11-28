ЦСКА — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с разницей в один мяч или ничья за 2.37.
«ЦСКА пока не балует феерическими стабильными результатами, но шанс на топ-4 у команды есть. За 15 туров текущего первенства в активе армейцев семь викторий и три ничьи, которые принесли 24 очка и шестое место. После серии из двух поражений потеряли турнирные баллы с «Химками».
Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Зенит».
Действующий чемпион уверенно лидирует – десять побед и три мирных исхода принесли Санкт-Петербургу 33 очка, что на четыре балла больше, чем у ближайшего преследователя. После ничьи с «Уралом» гости не оставили никаких шансов «Нижнему Новгороду».
В пяти последних очных встречах выигрывали представители северной столицы. В этой игре фаворитом является «Зенит», но игра проходит на поле армейцев и сейчас огромное значение имеет погода. Я считаю, что за хозяев будут погодные условия. Кроме того, «Зенит» провел трудный матч в Лиге чемпионов, где чудом добыл ничью. Не удивлюсь, если чемпион оступится и в этом матче.
Моя ставка – ничья или победа «Зенита» в один мяч».
Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит».
Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».
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