ЦСКА — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.
«ЦСКА прекрасно понимает, что надо сыграть как можно надёжнее в обороне, а если получится – и впереди. Поэтому оборонительная тактика у Березуцкого будет запрограммирована на эту игру.
Все матчи между этими командами очень плотные. Но у «Зенита» солидный перевес: шесть матчей команда не проигрывает, четыре победы. В общем, всё хорошо.
Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Зенит».
Ну а результативность второго тайма будет обусловлена усталостью. «Зенит» не забивал во втором тайме только в начале октября, когда проиграл «Сочи». Во всех остальных матчах после перерыва что-нибудь прилетает.
Тут вопрос ещё и количества. Но, повторюсь, будет плотная игра. Ошибки второго тайма приведут к этому обстоятельству. Беру тотал второго тайма больше первого».
Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит».
Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».
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