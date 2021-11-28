ЦСКА — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

«ЦСКА прекрасно понимает, что надо сыграть как можно надёжнее в обороне, а если получится – и впереди. Поэтому оборонительная тактика у Березуцкого будет запрограммирована на эту игру.



Все матчи между этими командами очень плотные. Но у «Зенита» солидный перевес: шесть матчей команда не проигрывает, четыре победы. В общем, всё хорошо.

Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Зенит».

Ну а результативность второго тайма будет обусловлена усталостью. «Зенит» не забивал во втором тайме только в начале октября, когда проиграл «Сочи». Во всех остальных матчах после перерыва что-нибудь прилетает.



Тут вопрос ещё и количества. Но, повторюсь, будет плотная игра. Ошибки второго тайма приведут к этому обстоятельству. Беру тотал второго тайма больше первого».

Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».