ЦСКА — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.81.

«Зенит» приезжает после не самой удачной игры в Лиге чемпионов. В Мальмё сыграли не так, как многие рассчитывали, но хотя бы задачу решили по попаданию в евровесну. Это уже что-то.



Но я думаю, что психологически «Зениту» гораздо проще играть в российском чемпионате. Не думаю, что «Мальмё» сильнее всех остальных команд РПЛ, но эмоционально играть с ним сложнее из-за какой-то неизвестности. В России же «Зениту» всё знакомо, здесь он хозяйничает. И в Москву он приедет побеждать.



ЦСКА невнятно выглядел в последних турах. Очень негативно сказалось на армейцах поражение в Казани на последних минутах. После этого с «Сочи» всё было плохо, с «Химками» Фукс, который внезапно наконец-то появился на поле, подвёл команду. В общем, моральное состояние у игроков ЦСКА далеко не лучшее.



Я ничего выдумывать не буду — просто поставлю на победу «Зенита». Он сильнее, у него богаче выбор игроков. И на такие матчи зенитовцы умеют настраиваться».

Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз Александра Мостового на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».