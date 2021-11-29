«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 3.40.



«Как и ожидалось, «Торпедо» в Череповце в третьем периоде профукало «всё, что было нажито непосильным трудом», и уехало домой без штанов. А что вы хотите? «Северсталь» пока не стала для нижегородцев достойным мотиватором, чего копья ломать?



Именно по этой же самой причине лично я не вижу никаких шансов у «Торпедо» в домашнем матче с «Витязем». Да, с подмосковной командой автозаводцы играют в целом удачно, имея полуторное превосходство по количеству побед в междусобойчиках, но это в общем. А конкретно сейчас у нижегородцев пошла серия из поражений, а у «витязей», наоборот, – из побед. И смотрятся подмосковные хоккеисты весьма и весьма неплохо, и тот же «Барыс» хлопнули в Казахстане, продемонстрировав высокую организацию.



Понятно, что «Торпедо» играет дома, то есть играть совсем уже спустя рукава не станет. Но и расшибаться в лепёшку тоже не будет – не тот соперник. Пойдёт само – хорошо, но сдаётся, что на этот раз не пойдет. «Витязь» на подъёме, «Витязь» играет, тогда как «Торпедо» не столько играет, сколько страдает и мучается на льду. Придётся помучиться и перед своими болельщиками.



Гостевая победа «Витязя» в основное время с незначительным преимуществом в одну-две шайбы. Для подольчан этого хватит за глаза, а нижегородцы будут ждать соперника посерьёзнее, чтобы там уже начать по-настоящему», — сказал Лебедев.

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