«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сассуоло» – «Наполи» в 15-м туре Серии А сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Наполи» и обе забьют за 3.15.



«По полной программе «Спартак» разозлил «Наполи». И под горячую руку команде Спаллетти попал «Лацио». И всё это закончилось ярчайшей победой — 4:0. Великолепно неаполитанцы отыграли, Мертенс был очень хорош, красиво забивал. В общем, мы увидели «Наполи» во всей красе. После этого только и остаётся удивляться, а что было в матчах со «Спартаком».



Но и «Сассуоло» великолепно отыграл в выходные — победил «Милан» на выезде 3:1. Тем самым «Сассуоло» сделал «Наполи» единоличным лидером чемпионата. Но теперь уже «Наполи» предстоит пройти испытание этим соперником, который порой очень больно кусает лидеров. У «Сассуоло» отличная атака. В последний раз команда не забивала в середине сентября. Только что 3 забили «Милану», выигрывали в гостях у «Ювентуса» 2:1. Дома проиграли «Интеру», но в борьбе — 1:2.



И я бы здесь предложил рискнуть за хороший коэффициент, взяв победу «Наполи», но при условии, что обе забьют», — сказал Титов.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Дженоа» — «Милан».

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