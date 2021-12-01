«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ в Бирмингеме

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» в 14-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Манчестер Сити» в 2-3 мяча за 2.65.



«Астон Вилле» пошла на пользу смена тренера. Теперь команду возглавил легендарный Стивен Джеррард. И все, конечно, с интересом наблюдают за его работой. Начали с двух побед. И это позволило «Астон Вилле» сразу же отдалиться от зоны вылета, а она была совсем рядом с ней.

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Состав в целом очень качественный у «Астон Виллы», в прошлом сезоне команда выглядела очень неплохо. Да и в этом вроде бы в ряде встреч бирмингемцы играли хорошо, но результат не приходил.



И всё-таки даже на кураже «Астон Вилле» будет крайне сложно остановить такой «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы на выезде в последних 5 встречах набрала 13 очков. Не выиграли только у «Ливерпуля». Зато победили «МЮ», «Челси» и «Лестер». В гостях «Сити» чувствует себя даже комфортнее.

И я думаю, что здесь будет дежурная победа. Разница в классе, уровне исполнителей и выстроенности игры очень большая. К тому же «Сити» понимает, что в жёсткой борьбе за чемпионство никак нельзя терять очки», — сказал Титов.

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