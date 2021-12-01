Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ в Бирмингеме
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» в 14-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Манчестер Сити» в 2-3 мяча за 2.65.

«Астон Вилле» пошла на пользу смена тренера. Теперь команду возглавил легендарный Стивен Джеррард. И все, конечно, с интересом наблюдают за его работой. Начали с двух побед. И это позволило «Астон Вилле» сразу же отдалиться от зоны вылета, а она была совсем рядом с ней.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Саутгемптон» — «Лестер».

Состав в целом очень качественный у «Астон Виллы», в прошлом сезоне команда выглядела очень неплохо. Да и в этом вроде бы в ряде встреч бирмингемцы играли хорошо, но результат не приходил.

И всё-таки даже на кураже «Астон Вилле» будет крайне сложно остановить такой «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы на выезде в последних 5 встречах набрала 13 очков. Не выиграли только у «Ливерпуля». Зато победили «МЮ», «Челси» и «Лестер». В гостях «Сити» чувствует себя даже комфортнее.

И я думаю, что здесь будет дежурная победа. Разница в классе, уровне исполнителей и выстроенности игры очень большая. К тому же «Сити» понимает, что в жёсткой борьбе за чемпионство никак нельзя терять очки», — сказал Титов.

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Прогноз Александра Мостового на матч «Реал» — «Атлетик» Бильбао.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Стивен Джеррард завалит экзамен у Гвардиолы «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Стивен Джеррард завалит экзамен у Гвардиолы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021