«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Стивен Джеррард завалит экзамен у Гвардиолы

Джеррард с «Астон Виллой» уже добыл две победы в АПЛ, но Гвардиола ему не по зубам.

1 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Где покажут матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (01.12.2021)

Ещё долгое время будут идти споры, заслуженно ли Лионель Месси получил «Золотой мяч». Достойных претендентов было немало. Мы же поздравим аргентинца и обратимся к английской Премьер-лиге, в которой стартует 14-й тур. 1 декабря состоится шесть встреч. Отдельного внимания заслуживает битва «Астон Виллы» и «Манчестер Сити».

«Астон Вилла», продав свой самый ценный актив в лице Джека Грилиша предстоящему оппоненту, растратила всю энергию, долго и упорно копившуюся в течение прошлого сезона. Дин Смит провалил начало сезона и был уволен. Выручать бирмингемцев пришёл легендарный в прошлом игрок «Ливерпуля» — Стивен Джеррард.

В Шотландии ему удалось сделать чемпионом «Рейнджерс», тем самым прервав многолетнюю гегемонию «Селтика». На это англичанину понадобилось три года упорной работы. Сколько потребуется для вывода на новый уровень «Астон Виллы»? Всё же чемпионат Англии совсем иного уровня, будет гораздо труднее.

Пока что под руководством Джеррарда «львы» успели провести всего два матча. В обоих одержали победы: над «Брайтоном» (2:1) и «Кристал Пэлас» (2:0). Впрочем, несмотря на хорошие первые результаты, многие болельщики и критики недовольны назначением столь молодого тренера, не имеющего должного опыта на высочайшем уровне.

Время покажет, насколько быстро и удачно адаптируется специалист к клубу. Пока позитивная динамика есть, но то были битвы против середняков АПЛ. После пяти поражений кряду это, конечно, хорошо, однако на очереди настоящий футбольный гигант с опытным Хосепом Гвардиолой во главе. Здесь за малейшую оплошность наказание последует моментально.

За пять сезонов с «Манчестер Сити» Гвардиола трижды становился чемпионом Англии и многократно выигрывал кубковые турниры. В нынешнем сезоне команда тоже движется в привычном направлении. Несмотря на отсутствие ярко выраженного центрфорварда, «горожане» отстают от лидирующего «Челси» всего на один балл.

Модель с использованием большого количества атакующих полузащитников даёт отличный результат. В трёх предыдущих турах АПЛ «Ман Сити» одержал победы над серьёзными соперниками, а именно над «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Эвертоном» (3:0) и «Вест Хэмом» (2:1). В последнем случае пропустил лишь из-за индивидуального мастерства Мануэля Лансини и отчасти погодных условий.

В Лиге чемпионов тоже полный порядок: четыре победы в пяти матчах и всего одно поражение — от «ПСЖ» (0:2). Причём в ответной встрече «горожане» отомстили, одержав победу со счётом 2:1 и обеспечив выход в плей-офф с первого места. На всех фронтах успех, Гвардиоле и его подопечным можно лишь поаплодировать за отличные результаты.

Практически во всех играх нынешнего сезона они выступали первым номером. Не первый год демонстрируют великолепный атакующий футбол. Иногда, конечно, случаются осечки, но у кого их не бывает? К неудачным исходам обычно есть предпосылки, в виде ухудшения формы и прочего. А сейчас даже в отсутствие Кевина Де Брёйне из-за травмы «горожане» выглядят уверенно.



По воротам «Вест Хэма» в последнем туре АПЛ нанесли 19 ударов, девять из них — в створ. А в свою сторону получили лишь пять. Вопреки словам Дэвида Мойеса, преимущество «Манчестер Сити» было подавляющим, а счёт мог оказаться крупнее. И всё это против клуба, входящего в четвёрку лидеров!

Ждём уверенной победы над новым коллективом Стивена Джеррарда в исполнении «Манчестер Сити», даже рискнём и возьмём Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.05. Легенда «Ливерпуля» только начал тренерскую карьеру в Англии, такого мощного соперника у него ещё не было. А гости сейчас на ходу.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2021 года

«Манчестер Сити» в замечательной форме, уверенно лидирует в Лиге чемпионов и АПЛ. Хосепа Гвардиолу практически невозможно перехитрить, ему удаётся обходиться даже без центрального нападающего. А вот «Астон Вилле» будет очень тяжело. Стивен Джеррард действительно взбодрил команду, но теперь его ждёт настоящее испытание.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 2.05.

Где смотреть матч «Астон Вилла» — «Ман Сити»?