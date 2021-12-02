«Трактор» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Амур».



Ставка: победа «Трактора» с форой (-1.5) за 1.93.



«Амур» застыл на девятом месте Восточной конференции. До зоны плей-офф – рукой подать, всего-то два очка. Но на восьмом месте «Автомобилист», а впереди у хабаровчан соперники совсем не из простых – «Трактор», «Северсталь» и «Йокерит». Все, как назло, играющие и все на выезде. И все входят в число лидеров своих конференций, а «Йокерит» Западную и вовсе возглавляет. «И кудыть бедному крестьянину податься?» — стоит перед дальневосточниками риторический вопрос.



Деваться некуда, надо ложиться костьми в каждом матче, а там куда кривая вывезет. Есть большое подозрение, что в Челябинске все-таки не вывезет. «Трактор» нынче совсем недобрый, в прошлом туре он имел возможность нагнать в турнирной таблице «Магнитку» и на двоих поделить восточный трон. Но уральцы как-то немного нелепо проиграли в Минске, и шанс был упущен. А в нынешнем туре главный конкурент наверняка возьмет два очка в Нижнем Новгороде. То есть жалеть хабаровчан «трактористам» никак нельзя, и бить их в Челябинске станут нещадно.



Не будем забывать, что «Амур» в принципе в Челябинске играет, мягко говоря, не слишком. Две победы против одиннадцати поражений, причем победы эти были одержаны в паре последних сезонов, а до этого было сплошное темное царство. Ну, не везет дальневосточникам в Челябинске — хоть плач.



Поэтому позволю себе спрогнозировать домашнюю победу «Трактора», непростую, но и не слишком напряженную, скорее основательную и уверенную. В основное время и с преимуществом в пару шайб, которые хозяева забьют уже ближе к концу достаточно равного матча», — сказал Лебедев.

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Чего ждать от матча «Трактор» — «Амур»?