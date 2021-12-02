«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.25.



«В отличие от тех же сочинцев, свой дальневосточный выезд «Автомобилист» почти провалил. «Почти» потому, что во Владивостоке есть палочка-выручалочка, которая не позволила екатеринбуржцам приехать с того выезда совсем без штанов. Команда так и продолжает быть подвешенной на восьмом месте Восточной конференции, и о седьмом как-то пока не думается, тут бы как-нибудь от девятого «Амура» отбиться, чего в личной встрече в Хабаровске сделать не удалось.



Тут приезжает «Спартак», то есть исторически команда настроения. Для нее, с одной стороны, «Автомобилист» точно не является повышенным мотиватором, каким бы шикарным ни был екатеринбургский бюджет. Но с другой стороны, у самого «Спартака» этим матчем начинается уральский выезд. А это означает, что после «Автомобилиста» будут «Трактор» и «Магнитка» — соответственно, вторая и первая команды Восточной конференции. И если красно-белым сейчас не взять очки в Екатеринбурге, то где же их тогда вообще брать?



В общем, всем в этом матче что-то нужно, причем нужно, что называется, до зарезу. И статистика личных встреч тут помочь не может от слова «совсем», поскольку там полное равенство и никаких систем и закономерностей. Получается, надо опять переходить на вкусовщину. А она все-таки на стороне хозяев, поскольку красно-белые достаточно мотивированы не будут, тогда как «Автомобилисту» деваться особо некуда.



Отсюда предполагаю ничейный результат по итогам шестидесяти минут, по завершении которых хозяева как-то извернутся и наберут второе очко», — сказал Лебедев.

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