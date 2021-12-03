«Зенит» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч 17-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.24.



«Действующий чемпион России пока удерживает первую позицию в турнире высшей лиги России. За 16 туров Санкт-Петербург записал на свой счёт 11 побед и три мирных исхода, которые принесли 36 очков, что на четыре больше, чем у второго «Динамо».



В пяти последних матчах подопечные Сергея Семака потеряли только очки с «Уралом», при этом во всех остальных поединках выигрывали, одолев в последнем туре ЦСКА.



Очень достойно выглядит линия атаки хозяев, которая отличалась больше двух раз за игру в среднем.



«Ростов» имеет в активе четыре успешных игры и пять мирных исходов, что принесло 17 очков и 11-е место. Ужасно сыграла оборона жёлто-синих, которая умудрилась пропускать почти по два раза за матч.



В этой игре я отдам предпочтение фавориту, который сейчас на ходу и вряд ли оставит хоть один шанс южанам. В первом круге «сельмаш» не устоял на своём поле и, собственно, особо ничего не изменилось за несколько месяцев», — сказал Мостовой.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ростов».



Прогноз Дмитрия Симонова на матч «Зенит» — «Ростов».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Зенит» — «Ростов».