«Зенит» — «Ростов». В России у Дзюбы и Семака конкурентов нет

3 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех ростовчан оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (03.12.2021)

Наступила зимняя пора, соответствующие погодные условия создают футболистам дополнительные трудности. В Российской Премьер-Лиге, где к снегу давно привыкли, стартует 17-й тур. 3 декабря состоится всего один матч. В Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Доминирование «Зенита» в РПЛ длится уже три года. В нынешнем сезоне клуб тоже лидирует с 36 очками в активе. Ближайший конкурент — московское «Динамо» — отстаёт на четыре балла, однако в очной встрече подопечные Сергея Семака оказались сильнее. Шансы на очередной титул высокие, да и вторая очная встреча с бело-голубыми не за горами.



Довольно буднично петербуржцы демонстрируют лучшую результативность в чемпионате России (41 забитый мяч). Как и полагается в таком случае, в гонке бомбардиров борется за первую строчку Артём Дзюба, на счету которого 10 голов в 16 матчах. Выше находится лишь Гамид Агаларов, на котором держится вся «Уфа».



Разочаровывают только успехи в Лиге чемпионов, а точнее, их отсутствие. За пять игр сине-бело-голубые одержали одну победу, в матче с «Мальмё» (4:0). С ним же с горем пополам сыграли вничью во втором круге (1:1). В остальных играх потерпели поражения. Хотя в оппонентах были «Челси» и «Ювентус», одолеть которых — задача непростая. Может, в Лиге Европы повезёт больше.

По поводу сложившейся обстановки было немало высказываний. Не удержался даже Михаил Боярский. Он отметил, что уровень петербуржцев недостаточно хорош для сражений на евроарене, а чемпионат России они наверняка выиграют лишь ввиду неконкурентоспособности соперников. Впрочем, это уже не проблемы действующего чемпиона.



Россия в таблице коэффициентов УЕФА уже потеряла прежнее место, а с сезона-2023/2024 вообще с огромной долей вероятности лишится прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. Связано это, понятно, с регулярными поражениями российских клубов на европейской арене в последнее время.



«Ростов» теперь мыслит не столь глобально. После ярких выступлений в Лиге чемпионов сезона-2016/2017, когда удавалось даже обыгрывать «Баварию», клуб сильно сдал, а ныне и вовсе располагается в низах турнирной таблицы. Связано это с уходом Курбана Бердыева, который, по сути, и поднял жёлто-синих столь высоко. Состав, разумеется, тоже сильно изменился.

Сейчас на тренерском мостике формально восседает Виталий Кафанов, а процессом руководит Заурбек Тедеев. Надо сказать, позитивные моменты присутствуют. Пусть не в каждом матче, но голы ростовчанам даются. В РПЛ набежало уже 27 результативных ударов. К концу осени стало гораздо веселее! Однако камнем преткновения является оборона, которая пропустила 29 раз.

Предыдущие четыре тура чемпионата России сложились для южан неровно. Сначала сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), затем одержали крупную победу над «Рубином» (5:1), результативно разошлись миром с «Уфой» (2:2) и, наконец, неожиданно потерпели поражение в матче с грозненским «Ахматом» (0:2).



Как видно, проявить себя у клуба из Ростова получается не со всеми. Кадровые проблемы дают о себе знать. Хотя стоит отметить, что грозненцы нанесли ростовчанам первое поражение за пять туров. Отрыв от зоны вылета имеется, положение выправили. Если так пойдёт и дальше, спокойный финиш в серединке никуда не денется.



Однако разница в классе очевидна. Добавим сюда фактор «Газпром-Арены». Ввиду этого можно смело ставить на дружину из Санкт-Петербурга, которая стабильно обыгрывает в России почти всех подряд. Тут она вправе отвести душу, раз уж в еврокубках не клеится. «Ростову» необходимо прибавить, в первую очередь, в защите. В этот раз возьмём Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.78.

Дело ещё и в том, что на своём поле «Зенит» демонстрирует поразительную эффективность. В восьми играх РПЛ одержал семь побед, забив 26 голов. А ещё городские власти разрешили заполнить трибуны на 50% от общего количества посадочных мест, плюс полевые игроки у петербуржцев в полном составе готовятся в общей группе. Так что проблем у чемпиона России возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 декабря 2021 года

Подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате России, забивают очень много. Поэтому в их уверенную победу легко поверить. Тем более в родных стенах. «Ростов» тоже неплох в нападении, однако проявляет свою результативность лишь с нестабильными соперниками или аутсайдерами. Уже и забыты дни, когда он был по-настоящему опасен для «Зенита». В общем, минусовая фора на действующего чемпиона смотрится надёжно.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.78.