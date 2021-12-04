«Рома» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Рома» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.05.



«Честно говоря, довольно легко и приятно давать прогноз на эту игру. Хороший вариант с коэффициентом больше двойки для меня очевиден – это победа «Интера».



«Неррадзурри» начали сезон плохо, потому что сменился тренер. Кроме того, ушел Лукаку. Но последние матчи команда проводит очень уверенно, всех побеждает, причем побеждает по игре и с большим запасом.



Есть хороший состав, на замену выходят такие сильные футболисты, как Джеко, Видаль, Алексис Санчес. Во всех линиях есть конкуренция, можно дозировать нагрузку. Сейчас наступил тот момент, когда футболисты «Интера» понимают, что им делать на поле и как им играть.



В отличие от «Ромы». Пусть она идет на 5-м месте, но пока игры у команды я не вижу. Мне кажется, чем дальше, тем хуже они играют. Здесь выделяется Мхитарян, который ведет всю игру. За счет индивидуальных действий кое-что получается. Но командной игры у «Ромы» не разглядеть.



Кроме того, матч пропустит ведущий нападающий «Ромы» Абрахам, так что римлянам будет еще сложнее», — сказал Мор.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Рома» — «Интер».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Вест Хэм» — «Челси».

Прогноз Егора Титова на матч «Спартак» — «Ахмат».