«Рома» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на встречу Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Рома» – «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.02.



«Рома» и «Интер» сойдутся в 16-м туре Серии А. Это один из центральных матчей тура, несмотря на то что в этой игре не участвует ни один из лидеров чемпионата. Но такова сейчас Серия А – почти в каждом туре там встречаются сильные топовые команды, которые могут подарить болельщикам настоящее зрелище.



Тем более что «Интер» сейчас подобрался к лидерам Серии А. Он всё ещё идёт третьим, но «Милан» со второго места опережает его всего на одно очко, а лидирующий «Наполи» — на два. Ещё месяц назад ситуация у них была совсем другой. Но вот действующий чемпион снова вступает в борьбу за скудетто.



«Рома» же часто проигрывает. Везёт ей, что и другие команды рядом часто теряют очки. Сейчас команда Моуринью располагается на пятой строчке с отрывом от «Интера» почти в 10 баллов. Миланцы сейчас по игре, думаю, сильнее.



Римляне проиграли в последнем туре «Болонье» — 0:1. Всё ещё лихорадит «Рому». Ей, конечно, необходимо реабилитироваться за такие результаты. Но в её шансы в этой встрече я не особо верю.



Даже дома сейчас римлянам будет тяжело против «Интера». Команда Индзаги стремится подняться на второе место. Ей нужны три очка. Не вижу вариантов, при которых миланцы сейчас просядут. Так что у меня вариант для ставки только один – победа «Интера», — сказал Калиниченко.