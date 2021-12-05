«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «МЮ» за 1.63.

«Красные дьяволы» слишком нестабильны в нынешнем сезоне, однако общий уровень игроков достаточно высок и позволяет сражаться за высокие позиции. Сейчас команда располагается на седьмой позиции, но от зоны Лиги чемпионов её отделяет всего три очка. К слову, сейчас в главном еврокубковом турнире они гарантировали себе выход в плей-офф.



«Стекольщики» вряд ли будут сражаться в нынешнем сезоне за еврокубки, но место в середине турнирной таблицы пока что за ними, несмотря на поражения в последних играх. Они не смогли справиться со скромными «Астон Виллой» (1:2) и «Лидсом» (0:1), хотя соперники в одной системе координат.



На мой взгляд, хозяевам поля будет тяжело сегодня, однако у команды огромный потенциал и запас ресурсов, так что фавориты в этой паре именно они. К тому же на днях провели качественный матч с «Арсеналом» (3:2).



Также я считаю, что гости находятся не в оптимальной форме, поскольку проигрывают прямым конкурентам в борьбе за выживание. К тому же придётся играть на выезде, а это всегда дополнительная нагрузка».

Где покажут матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Дженоа».